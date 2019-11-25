В «ДНР»: Житель Донецка рассказал, сколько можно заработать на автомойке (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке мойщик на автомойке зарабатывает по 40 руб. (15 грн по местному курсу валют). Об этом рассказал один из сотрудников автомойки, расположенной в спальном районе города.

Парень отметил, что работает здесь второй год, хотя тенденция Донецка – на подобных точках больше чем на две неделе работники не задерживаются.

Его заработок – процент от выполненной работы. В основном, он занимается чисткой кузова и салона.

«Очистка кузова и салона – 250 руб. (95 грн, – ред.). С машины мне приходится – около 40 руб. Саму машину стараемся за 40 минут помыть – это если кузов-салон. Но время чистки зависит еще от загрязнения автомобиля», – отметил парень.

Но говорит, что заработка «на жизнь хватает».

Автомойка в Донецке

В салоне также выполняют дополнительные работы, например, клеят пленку. «На пленку идет гарантия от года до 3 лет. Если пленка хорошая, не китайская, – то можно и 3 года дать гарантии. Но это только на нашу пленку. Если клиент приходит со своей – то какая гарантия?», – рассказывает владелец данной автозаправки, который непосредственно занимается поклейкой.

Он отметил, что на их автомойке действует разная система скидок – в выходные дни, а в течение недели – скидки в зависимости от цвета автомобиля.