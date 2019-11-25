Просто у них такая задача: В соцсетях обсуждают очереди на КПП «ДНР»

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области люди жалуются на работу КПП «ДНР». Своими возмущениями люди делятся в соцсетях.
«23.11.2019 г., выезд из ДНР в Украину через перевозчика. Блокпост ДНР – 3 часа, Украина – 20 минут. Въезд из Украины в ДНР. Блокпост Украина – 20 минут, ДНР – 1,5 часа», – пишет автор поста.
В комментариях люди пишут о причинах подобного положения дел:
- Ира: «Почему на ДНР так долго?»;
- Андрей: «Потому что там рукож**ы»;
- Галина: «Потому что! Это многое объясняет»;
- Лера: «Потому что там одно окошко, а на украинском – 6»;
- Олег: «Бизнес, ничего личного»;
- Мария: «Просто у них такая задача – подержать людей подольше в ледяных автобусах. Еще и устроить досмотр сумок на улице в мороз».
Есть и люди, которые не считают ситуацию сложной. «И что? Таможня всегда много времени отнимает», – уверен Павел.
Также люди обсуждают перевозчиков:
- Дмитрий: «Ну наконец-то возилы стали стоять в общей очереди. Слава небесам!»;
- Мария: «Они всегда приезжают первой протяжкой. Просто "военные" ДНР так учат родину любить. Что говорить об обычных гражданах?... Там прикол в том, что они приезжают к 5-6 уже на блокпост. А открывается он только спустя несколько часов. Платишь за то, что сидишь в тепле, не стоишь в сетке и на нулевом, и за то, что едешь не в автобусе вместе с толпой пенсов. Зимой очень актуально».