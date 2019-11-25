Просто у них такая задача: В соцсетях обсуждают очереди на КПП «ДНР»

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области люди жалуются на работу КПП «ДНР». Своими возмущениями люди делятся в соцсетях.

«23.11.2019 г., выезд из ДНР в Украину через перевозчика. Блокпост ДНР – 3 часа, Украина – 20 минут. Въезд из Украины в ДНР. Блокпост Украина – 20 минут, ДНР – 1,5 часа», – пишет автор поста.

В комментариях люди пишут о причинах подобного положения дел:

Ира: «Почему на ДНР так долго?»;

Андрей: «Потому что там рукож**ы»;

Галина: «Потому что! Это многое объясняет»;

Лера: «Потому что там одно окошко, а на украинском – 6»;

Олег: «Бизнес, ничего личного»;

Мария: «Просто у них такая задача – подержать людей подольше в ледяных автобусах. Еще и устроить досмотр сумок на улице в мороз».

Есть и люди, которые не считают ситуацию сложной. «И что? Таможня всегда много времени отнимает», – уверен Павел.

Также люди обсуждают перевозчиков: