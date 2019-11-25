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Обстрел со стороны НВФ на Донетчине привел к пожару и уничтожению зданий (Видео)

25.11.19 07:46
Скриншот видео штаба ООС
Скриншот видео штаба ООС

24 ноября около 18:00 незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Березового (Донецкая обл.) и дачный массив этого населенного пункта из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В результате обстрела загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок.

В результате почти полностью выгорели 6 зданий. Военнослужащим Объединенных сил удалось оперативно эвакуировать гражданское население.

Около 23:00 пожар локализован, пострадавших нет.

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