Обстрел со стороны НВФ на Донетчине привел к пожару и уничтожению зданий (Видео)

24 ноября около 18:00 незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Березового (Донецкая обл.) и дачный массив этого населенного пункта из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В результате обстрела загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок.

В результате почти полностью выгорели 6 зданий. Военнослужащим Объединенных сил удалось оперативно эвакуировать гражданское население.

Около 23:00 пожар локализован, пострадавших нет.