Почему амнистия усилит национальную позицию Украины, – мнение

Амнистия для участников боевых действий на Донбассе усилит национальную позицию Украины. Об этом рассказал руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко.

«Мы амнистию сейчас объявить-то можем, только без заключения мирного соглашения она будет работать также дистанционно, как наше заочное осуждение бежавших некоторых "регионалов" – человек сидит в Ростове, а мы его тут приговорили», – говорит он.

«Точно также – можем объявить амнистию комбатантам "Л-ДНР", но мы что – ожидаем, что они перейдут линию разграничения и сдадутся? Я пока в этом не уверен. Скорее всего, они просто убегут в Россию и будут ждать мирного соглашения о завершении конфликта. Все равно нужна мирная ситуация, когда уже никто не стреляет, границы восстановлены, и тогда человек является и говорит: "Вы мне обещали амнистию, я как раз подпадаю"», – продолжил Мартыненко.

По его словам, в случае объявления амнистии все россияне, которые принимали участие в вооруженном конфликте, под нее не попадут, поскольку являются участниками международного конфликта.

«Они не подлежат никакой амнистии, они должны быть осуждены, поэтому они автоматически, априори до установления мирного соглашения просто покинут пределы Украины и подальше, их россияне сами спрячут на своей территории достаточно глубоко, чтобы они не были свидетелями, что, в принципе, уже хорошо. Но в любом случае, мы можем их и заочно осудить, и они не подлежат амнистии», – отмечает эксперт.

«А те наши противоборствующие силы, которые остались на нашей территории, мы для них проводим частичную амнистию за преступления малой и средней тяжести. Но те, кто совершал серьезные тяжкие преступления, в том числе военные преступления, они предстанут перед судом и получат свои тюремные сроки», – пояснил правозащитник.

Аналитик УХСПЧ назвал нюансы предоставления амнистии участникам боевых действий в зависимости от вида вооруженного конфликта и рассказал о негативном международном опыте предоставления полной амнистии. Он также рассказал, что к проведению широкой амнистии для участников вооруженного конфликта на Донбассе Украину подталкивает практическая необходимость.

Как сообщалось ранее, в Генеральной прокуратуре Украины обсудили наработанный пакет законодательных актов по правосудию переходного периода, который в ближайшее время подадут на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV