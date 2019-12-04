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Большое изобилие: Житель Донецка поделился впечатлениями о рынке в Курахово (Фото)

04.12.19 12:12
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в подконтрольном Курахово.

«Сейчас с кураховской автостанции курсируют автобусы в различные направления. Отсюда можно уехать куда захотите», – рассказал мужчина.

Также он посетил единственный в городе рынок, который находится вблизи автостанции.

На рынке продают (цена за кг):

  • лимоны – 20-45 грн;
  • мандарины – 35 грн;
  • яблоки – 15-18 грн;
  • груши – 27 грн;
  • хурма – от 35 грн.

Также в продаже есть:

  • сахар – 12,8 грн;
  • сало – 60 грн;
  • свиная шея – 130-140 грн;
  • шампиньоны – 45 грн;
  • копченая скумбрия – 145 грн;
  • лещ – 145 грн;
  • колбаса «Краковская» – 145 грн;
  • колбаса «Гуцульская» – 135 грн;
  • колбаса «Любительская» – 147 грн;
  • печеночный паштет – 48 грн.

Хлеб, по словам жителя Донецка, в Курахово можно купить за 17 грн, мешок муки – за 237,5 грн, десяток яиц – от 16 грн.

«Рынок здесь небольшой, но здесь все есть», – прокомментировал дончанин.

Помимо продуктов питания, также покупателям предлагается одежда, запчасти для авто и другие товары. «Большое изобилие товаров», – подчеркнул «Виконста».

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