Большое изобилие: Житель Донецка поделился впечатлениями о рынке в Курахово (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в подконтрольном Курахово.

«Сейчас с кураховской автостанции курсируют автобусы в различные направления. Отсюда можно уехать куда захотите», – рассказал мужчина.

Также он посетил единственный в городе рынок, который находится вблизи автостанции.

На рынке продают (цена за кг):

лимоны – 20-45 грн;

мандарины – 35 грн;

яблоки – 15-18 грн;

груши – 27 грн;

хурма – от 35 грн.

Также в продаже есть:

сахар – 12,8 грн;

сало – 60 грн;

свиная шея – 130-140 грн;

шампиньоны – 45 грн;

копченая скумбрия – 145 грн;

лещ – 145 грн;

колбаса «Краковская» – 145 грн;

колбаса «Гуцульская» – 135 грн;

колбаса «Любительская» – 147 грн;

печеночный паштет – 48 грн.

Хлеб, по словам жителя Донецка, в Курахово можно купить за 17 грн, мешок муки – за 237,5 грн, десяток яиц – от 16 грн.

«Рынок здесь небольшой, но здесь все есть», – прокомментировал дончанин.

Помимо продуктов питания, также покупателям предлагается одежда, запчасти для авто и другие товары. «Большое изобилие товаров», – подчеркнул «Виконста».