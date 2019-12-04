Большое изобилие: Житель Донецка поделился впечатлениями о рынке в Курахово (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в подконтрольном Курахово.
«Сейчас с кураховской автостанции курсируют автобусы в различные направления. Отсюда можно уехать куда захотите», – рассказал мужчина.
Также он посетил единственный в городе рынок, который находится вблизи автостанции.
На рынке продают (цена за кг):
- лимоны – 20-45 грн;
- мандарины – 35 грн;
- яблоки – 15-18 грн;
- груши – 27 грн;
- хурма – от 35 грн.
Также в продаже есть:
- сахар – 12,8 грн;
- сало – 60 грн;
- свиная шея – 130-140 грн;
- шампиньоны – 45 грн;
- копченая скумбрия – 145 грн;
- лещ – 145 грн;
- колбаса «Краковская» – 145 грн;
- колбаса «Гуцульская» – 135 грн;
- колбаса «Любительская» – 147 грн;
- печеночный паштет – 48 грн.
Хлеб, по словам жителя Донецка, в Курахово можно купить за 17 грн, мешок муки – за 237,5 грн, десяток яиц – от 16 грн.
«Рынок здесь небольшой, но здесь все есть», – прокомментировал дончанин.
Помимо продуктов питания, также покупателям предлагается одежда, запчасти для авто и другие товары. «Большое изобилие товаров», – подчеркнул «Виконста».