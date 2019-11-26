В соцсети показали Донецк в морозный день (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как город выглядит морозным днем.

«Донецк, центр города, реальный день, экскурсия по городу. Безумно красивый, я его таким еще не видел», – прокомментировал дончанин.

По его словам, камера по-особенному передала запечатленные в морозный день (температура была -5 градусов) кадры.

На видео – ул. Щорса, Университетская, пр. Богдана Хмельницкого, ул. Артема. Мужчина проехал в сторону Центрального рынка и пересек реку Кальмиус по мосту.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают малое количество людей на улицах:

Вячеслав: «Нет ностальгии, а видео вызывает смешанные чувства, но преобладают печать и разочарование»;

Олег: «Автомобилистов совсем мало. Уже почти как в Северной Корее»;

«Tiko»: «Застрявшие в прошлом люди без будущего под управлением шайки бандитов»;

Ната: «Нет людей – нет мусора. Логично? Вы давно гуляли по окраинам ОРДЛО? В той же Макеевке, Горловке, Енакиево? Чисто на Артема и Университетской? Знаете, да там и при Украине было не грязно! Чем вы гордитесь? Разметкой на дорогах? В ОРДЛО за 5 лет построили хоть один ТЦ?»;

Вадим: «Зато нет пробок и толп людей»;

Виктор: «Мороз и солнце – день чудесный! И дышится легче, чем в слякоть»;

Ольга: «Очень жалко людей, которые остались и которые выехали. Печалька».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала «Стиг Барди»