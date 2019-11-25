Стало известно, когда украинцы смогут пользоваться электронными водительскими правами

Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью «Радио Свобода».

«Две-три недели до Нового года уже можно будет наслаждаться цифровыми правами», – сказал Федоров.

По его словам, нормативно уже все готово для введения изменений.

«Приложение уже тестируется. То есть, я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть, все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую ​​большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, будет на презентации "100 дней работы правительства". То есть, это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово", – заявил Федоров.