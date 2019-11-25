Лайки в соцсетях: В «Л-ДНР» могут арестовать только за проукраинскую позицию

В «Л-ДНР» могут арестовать человека только за проукраинскую позицию, которую он выразил в соцсетях или каким-то другим образом. Об этом рассказал представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«Если человек на оккупированной территории поддерживает Украину, ставит лайки на проукраинских постах, не дай Бог, сделает репост, его сразу задерживают», – сказал он.

«Сергей Русинов – есть такой парень. Это студент колледжа. Его мама к нам обращалась. В чем суть дела: парень поддерживал в соцсетях Украину, переписывался с одноклассниками или с одногруппниками, он студент техникума культуры и искусств в Луганске, вот к нему один раз пришли, предъявили всю эту переписку – там несколько томов, и – все. Арестовали – 6 лет, уже осудили, сидит. Формулировку на память не знаю – подготовка диверсионной группы, смещение конституционного строя их», – привел пример Лисянский.

По его словам, такие случаи есть и в «ДНР». «Асеев, который сидит, Марина Чуйкова, которую "осудили" за "шпионаж", потому что у нее в телефоне нашли контакт человека, у которого был плотный контакт с сотрудником СБУ. Это мне сыновья ее говорят. Один из ее сыновей – Сава Чуйков работает в представительстве офиса Уполномоченного [Верховной Рады по правам человека на Донбассе]. Он подался на конкурс, прошел и из-за своего горя решил защищать права человека», – рассказал правозащитник.

«Сейчас Марину Чуйкову перевели из донецкого СИЗО в колонию, там "политические заключенные", которые незаконно задержаны, сидят отдельно. Она там работает, она там что-то шьет, и у сыновей нет возможности к ней приехать, их тоже сразу задержат. Что-то передать, там только 15 минут связь по телефону – страшные вещи», – добавил представитель омбудсмена Украины на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV