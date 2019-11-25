«Еленовка в Мариуполь – 120-150 машин»: Ситуация в пунктах пропуска утром 25 ноября

Сегодня утром, 25 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 32,4 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7635 человек и 1000 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6525 человек и 1055 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6370 человек и 1415 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3035 человек и 750 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8900 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 235 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Geovk»: «8:36. Еленовка в Мариуполь – 120-150 машин, за час протяжка 15 машин, едут только беременные инвалиды».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Mona»: «8:16. В Гнутово очередь начинается после камышей, движение есть».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.