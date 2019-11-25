Ко Дню Святого Николая: На Луганщине готовят подарки детям из прифронтовых районов

В Северодонецке организаторы благотворительной акции «Святой Николай детям Донбасса» – «Благотворительный фонд реализации идей» получили полтысячи писем от детей из прифронтовых районов Луганщины.

«"Привет, Святой Николай! Меня зовут Саша, день рождения у меня, кстати, 19 декабря, так что мы с тобой в чем-то похожи. Я хотел бы себе гитару, такую, как на рисунке"», – зачитала одно из писем организатор благотворительной акции Елена Агафонова.

«Мы даже не ожидали, что столько будет писем и рисунков с пожеланиями детей. Конечно, многие дети очень просят современные гаджеты, смартфоны, планшеты, беспроводные наушники. Несколько у нас было пожеланий – дети занимаются музыкой, кто-то выступает где-то – хочу гитару, хочу синтезатор», – рассказала она.

Организаторы благотворительной акции «Святой Николай детям Донбасса» обнародовали запросы детей на своем сайте и в соцсетях, предлагают всем желающим выбрать конкретного ребенка и сделать ему подарок. «Они живут уже 6 лет под обстрелами – мы понимаем, какая жизнь. И еще – экономическая ситуация у нас в регионе, а особенно там, не позволяет родителям выехать, и мы знаем, что шахты задерживают зарплату по несколько месяцев. Удовлетворить самые элементарные желания детей – для этого у нас возникла такая акция», – отметила Агафонова.

Подарки для детей можно приносить в офис благотворительной организации или направлять почтой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»