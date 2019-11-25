Пожар в Мариуполе: Из горящего дома спасли мужчину

На пожаре в Мариуполе 24 ноября огнеборцы спасли мужчину. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«24 ноября в 9:10 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Кальмиусском районе города Мариуполя. По прибытию к месту вызова пожарными было установлено, что происходит горение кровли частного жилого дома на площади 32 кв. м», – рассказали в ГУ ГСЧС.

Во время проведения разведки и тушения пожара в комнате дома спасатели обнаружили мужчину 1950 года рождения.

«В составе звена ГДЗС пожарные вынесли мужчину на свежий воздух и передали сотрудникам "скорой медицинской помощи"», – сообщили в пресс-службе.

Пожар ликвидировали в 10:15.