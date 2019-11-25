Сводка из зоны ООС за 24 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

у Тарамчука и Березового – из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Водяного – из минометов калибром 82 мм;

вблизи Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

у Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от Луганского, зафиксирован огонь со стороны НВФ из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Также в штабе сообщают, что 24 ноября около 18:00 во время обстрела украинских позиций в районе Березового НВФ из крупнокалиберных пулеметов одновременно вели огонь и по гражданской инфраструктуре. Из-за применения трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на дачи. Почти полностью выгорели 6 зданий.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В «ДНР» заявляют, что «армия Киева за минувшие сутки 6 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 34 единицы. Обстрелам подверглись Спартак, поселок шахты "Трудовская", Старомихайловка на донецком направлении; Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.