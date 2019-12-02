Житель Луганска рассказал, сколько стоит обуться на зиму (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал цены на обувь.

В частности, луганчанин побывал на Центральном рынке, где узнал стоимость зимней обуви. Мужчина заходил в несколько торговых точек, где ему озвучили примерно одинаковые цены.

В Луганске на рынке предлагают покупателям мужские классические ботинки российского производства – из Ростова – за 1,7-1,8 тыс. руб. (637-674 грн по местному курсу на 2.12.2019).

Кожаные теплые ботинки с натуральным мехом внутри – 4 тыс. руб. (1498 грн), 4,2 тыс. руб. (1573 грн). По уверениям продавцов, это практичные и «неубиваемые» варианты.

Также в продаже – кожаная обувь московских фабрик, кожаные ботинки из Москвы продают по 4,6 тыс. руб. (1723 грн).

Цены на женские ботинки – 1,4-1,5 тыс. руб. (524-562 грн), на сапоги – от 2,3 тыс. руб. (861 грн), женские кожаные сапоги – 3,3-4,5 тыс. руб. (1236-1685 грн).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube