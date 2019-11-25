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В Мариуполе по вине пьяного водителя произошло ДТП (Фото)

25.11.19 12:14
Пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области
Пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 25 ноября, утром по вине пьяного водителя произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донетчины.

Авария произошла на пересечении пр. Строителей и ул. Митрополитская. Водитель автомобиля Opel не придерживался безопасной дистанции и не отреагировал на изменение дорожной обстановки, из-за чего столкнулся с Chevrolet.

Во время общения с виновником ДТП полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат алкотестера подтвердил, что водитель находится в состоянии опьянения. Полицейские составили соответствующие материалы.

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