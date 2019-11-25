На Луганщине пограничника подозревают в работе на «ЛНР»

На Луганщине пограничника подозревают в работе на «народную милицию ЛНР». Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что направлен в суд обвинительный акт в отношении пограничника Лисичанского погранотряда, которого подозревают в участии в террористической организации.

«Досудебным расследованием установлено: в период с июня 2014 года по июнь 2015 года житель Луганской области добровольно участвовал в деятельности террористической организации – так называемой "ЛНР". За этот период мужчина: осуществлял пропускной режим на блокпостах в г. Лисичанске Луганской области, проводил незаконный досмотр автотранспорта и проверку документов у водителей и пассажиров, принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе города Дебальцево Донецкой области, города Стаханова (после переименования – Кадиевка, – ред.) Луганской области и других населенных пунктов Луганской и Донецкой областей против Вооруженных Сил Украины, выполнял другие противоправные приказы, которые получал от своих руководителей из террористической организации "ЛНР"», – рассказали в ГБР

Также сообщается, что затем подозреваемый вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Государственной пограничной службе Украины.

Мужчине инкриминируют участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.