КПВВ переходят на зимний график работы

Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил переходят на зимний график работы. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе отметили, что все КПВВ на линии разграничения в районе проведения ООС с 1 декабря переходят на график зимнего периода. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 17:00.

«Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок», – сообщили в пресс-центре.

Там напомнили, что за осенний период работы КПВВ линию разграничения пересекли более 3,2 млн человек и 389 тыс. транспортных средств.