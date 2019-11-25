Долгосрочные решения для ВПЛ должны быть оформлены в стратегию, – ООН

В Украине должна быть разработана стратегия, которая объединит видение долгосрочных решений со стороны внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и принимающих громад. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 ноября, во время дискуссии по преодолению проблемы длительного внутреннего перемещения «Долгосрочные решения для ВПЛ: дальнейшие шаги» рассказала координатор системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани.

Лубрани отметила, что сейчас необходимо разрабатывать долгосрочные решения для ВПЛ в Украине. «Не важно, как будет оформлена эта стратегия, но она должна объединить видение ВПЛ и принимающих громад», – сказала она.

Координатор системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам напомнила, что одной из самых важных проблем в интеграции ВПЛ является доступ к долгосрочным жилищным решениям. «Мы очень рады, что продолжается диалог между ВПЛ и местными органами власти касательно того, как решить проблему с жильем», – сказала Лубрани.

Такие диалоги, по ее словам, проходят по всей территории страны. Это хорошая практика, и на ее основе можно создать ряд рекомендаций, чтобы усилить подход к решению жилищных проблем переселенцев. «Мы с нетерпением ждем, чтобы украинское правительство приняло общегосударственную программу», – добавила Лубрани.