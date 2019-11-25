На Донетчине 8-летний ребенок поссорился с бабушкой и ушел гулять

В Краматорске 8-летний мальчик поссорился с бабушкой и ушел гулять в неизвестном направлении. Инцидент произошел 22 ноября. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

«Днем 22 ноября в Краматорске в полицию обратилась обеспокоенная пожилая женщина. Она сообщила, что поссорилась со своим внуком и тот ушел из дома. Патрульные опросили заявителя, получили приметы ребенка и принялись отрабатывать возможные места пребывания – парки, детские площадки, территорию школы и магазины. Работницы продовольственного магазина сообщили, что недавно видели похожего мальчика. Неподалеку от магазина патрульные и обнаружили малого. К счастью, он был в порядке и хорошем настроении», – рассказали в пресс-службе.

На поиски ребенка у полицейских ушло меньше часа. Также о ситуации патрульные уведомили сотрудников Краматорского отдела полиции.