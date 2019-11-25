В полиции предупредили о возможных перебоях в работе линии «102»

На линии «102» возможны перебои со связью. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Сообщается, что 26 и 27 ноября будут проводиться работы по интеграции «CallWayContactCenter» с Информационным порталом Национальной полиции Украины. Возможны временные перебои в работе отдела службы «102». Обратиться в полицию можно по телефонам дежурных частей территориальных подразделений полиции.
В полиции также напомнили резервные номера колл-центра «102»:
- 066-9-102-102;
- 068-9-102-102;
- 073-9-102-102.
Городские телефоны дежурных частей базовых отделов полиции Донетчины:
- Центральный отдел полиции: (0629) 54-16-84;
- Краматорский отдел полиции: (06264) 7-02-47;
- Славянский отдел полиции: (06262) 3-44-07;
- Покровский отдел полиции: (06239) 52-11-07;
- Волновахский отдел полиции: (06244) 4-11-02;
- Бахмутский отдел полиции: (0627) 44-59-56.
«Также сообщить о правонарушении можно через мобильное приложение "Полиция 102". Ищите приложение в GooglePlay и AppStore», – отметили в пресс-службе.