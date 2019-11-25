RU
Все новости

В полиции предупредили о возможных перебоях в работе линии «102»

25.11.19 11:17
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На линии «102» возможны перебои со связью. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 26 и 27 ноября будут проводиться работы по интеграции «CallWayContactCenter» с Информационным порталом Национальной полиции Украины. Возможны временные перебои в работе отдела службы «102». Обратиться в полицию можно по телефонам дежурных частей территориальных подразделений полиции.

В полиции также напомнили резервные номера колл-центра «102»:

  • 066-9-102-102;
  • 068-9-102-102;
  • 073-9-102-102.

Городские телефоны дежурных частей базовых отделов полиции Донетчины:

  • Центральный отдел полиции: (0629) 54-16-84;
  • Краматорский отдел полиции: (06264) 7-02-47;
  • Славянский отдел полиции: (06262) 3-44-07;
  • Покровский отдел полиции: (06239) 52-11-07;
  • Волновахский отдел полиции: (06244) 4-11-02;
  • Бахмутский отдел полиции: (0627) 44-59-56.

«Также сообщить о правонарушении можно через мобильное приложение "Полиция 102". Ищите приложение в GooglePlay и AppStore», – отметили в пресс-службе.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк