В полиции предупредили о возможных перебоях в работе линии «102»

На линии «102» возможны перебои со связью. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 26 и 27 ноября будут проводиться работы по интеграции «CallWayContactCenter» с Информационным порталом Национальной полиции Украины. Возможны временные перебои в работе отдела службы «102». Обратиться в полицию можно по телефонам дежурных частей территориальных подразделений полиции.

В полиции также напомнили резервные номера колл-центра «102»:

066-9-102-102;

068-9-102-102;

073-9-102-102.

Городские телефоны дежурных частей базовых отделов полиции Донетчины:

Центральный отдел полиции: (0629) 54-16-84;

Краматорский отдел полиции: (06264) 7-02-47;

Славянский отдел полиции: (06262) 3-44-07;

Покровский отдел полиции: (06239) 52-11-07;

Волновахский отдел полиции: (06244) 4-11-02;

Бахмутский отдел полиции: (0627) 44-59-56.

«Также сообщить о правонарушении можно через мобильное приложение "Полиция 102". Ищите приложение в GooglePlay и AppStore», – отметили в пресс-службе.