RU
Все новости

На Донетчине ребенок застрял в манеже (Фото)

25.11.19 11:37
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

В Краматорске маленький ребенок застрял в манеже. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что днем в воскресенье, 24 ноября, в ГСЧС обратилась жительница города, которая сообщила, что ее маленький ребенок застрял в металлическом манеже, и попросила помощи.

«Прибыв к месту происшествия, спасатели с помощью разжимателя "HOLMATRO" освободили ребенка из металлического манежа. Медицинская помощь не понадобилась», – рассказали в пресс-службе.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк