На Донетчине ребенок застрял в манеже (Фото)

В Краматорске маленький ребенок застрял в манеже. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что днем в воскресенье, 24 ноября, в ГСЧС обратилась жительница города, которая сообщила, что ее маленький ребенок застрял в металлическом манеже, и попросила помощи.

«Прибыв к месту происшествия, спасатели с помощью разжимателя "HOLMATRO" освободили ребенка из металлического манежа. Медицинская помощь не понадобилась», – рассказали в пресс-службе.