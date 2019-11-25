Для переселенцев в Украине нужны долгосрочные решения, – ООН

Необходимо стремиться к долгосрочным решениям для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 ноября, во время дискуссии по преодолению проблемы длительного внутреннего перемещения «Долгосрочные решения для ВПЛ: дальнейшие шаги» рассказала координатор системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани.

По ее словам, важно объединить усилия, чтобы обеспечить долгосрочные решения для ВПЛ в Украине, и сегодняшнее мероприятие является важным в этом ключе.

Лубрани напомнила, что сейчас уже проходит 6-й год этого конфликта, и ООН анализирует показатели перемещения. В ООН считают перемещение – долгосрочным, если люди не живут в своих домах более 5 лет. «Для ВПЛ это означает, что их жизнь как бы… поставили на паузу. Мы знаем, что они стремятся к уверенности касательно своего будущего, поэтому мы говорим о долгосрочных решениях», – сказала она.

По словам Лубрани, хотя каждая страна имеет свою уникальную ситуацию, и ситуация в Украине также уникальна, есть определенные общие черты для всех переселенцев на любом континенте.

Также координатор системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам представила документ «Рамочная программа поиска долгосрочных решений», переведенный на украинский язык, в котором содержатся накопленные Межведомственным постоянным комитетом и гуманитарными партнерами ООН знания и опыт. «Это очень информационно насыщенный документ», – сказала Лубрани.

«Мы должны стремиться к долгосрочным решениям. Было бы полезно, если бы те, кто принимает политические решения, могли бы определить эталоны и цели для определения перемещения, чтобы ВПЛ могли ощущать себя обычными гражданами», – сообщила она.