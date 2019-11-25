Пятов вошел в топ-3 футболистов по количеству матчей за всю историю «Шахтера»

В пятницу, 22 ноября вратарь ФК «Шахтер» Андрей Пятов в 444-й раз сыграл за «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что Андрей Пятов сравнялся с Сергеем Ященко и вошел в топ-3 футболистов по количеству матчей за всю историю клуба.

Пятов дебютировал за «горняков» 10 июля 2007 года в поединке за Суперкубок Украины с «Динамо». В его активе 280 игр в чемпионате, 119 в еврокубках, 37 в Кубке и 8 в Суперкубке Украины. Андрей сохранял свои ворота сухими 209 раз, в том числе 150 – в Премьер-лиге.

Топ-5 гвардейцев «Шахтера»:

1. Дарио Срна – 536;

2. Михаил Соколовский – 485;

3/4. Андрей Пятов – 444;

3/4. Сергей Ященко – 444;

5. Юрий Дегтерев – 379.