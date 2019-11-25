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Бывший «народный мэр» Горловки оказался разведчиком Минобороны Украины

25.11.19 12:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Бывший «народный мэр» неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.), Эдуард Матюха оказался разведчиком Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Это «УНН» подтвердили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

«Мы подтверждаем эту информацию и заявляем: Эдуард Матюха выполнял отдельные задания Главного управления разведки. В частности, сбор доказательств причастности Российской Федерации к войне на Донбассе, на востоке Украины. Это было еще в 2014 году, а до какого времени, я вам не могу сказать», – сообщили в пресс-службе.

Ранее сам Матюха в интервью одному из телеканалов сообщил, что является разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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