Необходимо разработать госреестры жертв конфликта и разрушенного имущества, – замминистра

В Украине должны быть разработаны государственные реестры разрушенного и поврежденного в результате военного конфликта имущества, а также жертв конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 ноября, во время дискуссии по преодолению проблемы длительного внутреннего перемещения «Долгосрочные решения для ВПЛ: дальнейшие шаги» рассказал заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины по вопросам европейской интеграции Алексей Ильяшенко.

По его словам, в министерстве понимают важность вопросов защиты прав ВПЛ. «Как министерство, ответственное за решение проблем ВПЛ и защиту их прав, мы соглашаемся, что проблемы жилья, а также проблемы защиты прав человека, требуют, чтобы мы разработали государственный реестр разрушенного и поврежденного имущества», – сказал замминистра.

«А также есть необходимость госреестра жертв конфликта», – добавил он.