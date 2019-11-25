Оккупация, которую мы остановили: Яценюк о четырех годах без покупки газа в РФ

Идеи вернуть Украину в энергетическое ярмо России идут или от некомпетентности, или от продажности: Наша задача – не позволить снова посадить Украину на газовую «наркозависимость». Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк написал в своем блоге «Оккупация, которую мы остановили» на Censor.net.

Политик отметил, что сегодня исполняется четыре года, как Украина перестала закупать газ в России. Тогда, напомнил Арсений Яценюк, его правительство приняло решение «сбросить газовую удавку России, которая десятки лет была способом давления, диктата и внешнего управления нашим государством через российский "Газпром"».

«В 2015 году Украина готовилась к очередной зиме. Захвачен Крым, разграблен и расстрелян Донбасс. Российские оккупационные войска угрожают "дойти до Киева". В этих условиях оставлять "газовый рубильник" в руках страны-агрессора – значит отдавать себя на его милость», – написал Яценюк.

Он отметил, что Россия имела возможность в любой момент выключить поставки газа: «Оставить без света и тепла дома наших граждан. Остановить нашу промышленность, в том числе оборонные предприятия. Оставить наше государство в темноте, холоде и отчаянии».

«Горжусь, что правительство, которое я имел честь возглавлять в то время, не только приняло решение, но и обеспечило его выполнение. Украинцы были с теплом и светом», – написал Яценюк.

Политик также отметил, что перевод Украины на газовое снабжение из западных стран имел еще одно «без преувеличения историческое значение»: «Наше правительство вычистило миллиардную коррупцию в газовой сфере, по которой определенные представители "политической элиты" выполняли все прихоти Москвы, держа Украину в российской орбите влияния».

В то же время, пишет Яценюк, «сейчас, спустя четыре года, вновь звучат идеи и намерения вернуть нас в энергетическое ярмо России».

«Считаю, разговоры об этом – или от некомпетентности, или от продажности. Наша задача – не позволить снова посадить Украину на газовую "наркозависимость". Тем более страны, которая пришла на нашу землю с войной», – отметил политик.

«Спасибо всем, кто был в нашей команде и взял на себя ответственность за историческое решение», – резюмировал Яценюк.