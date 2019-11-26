А раньше шахтеры забастовки устраивали: В «ДНР» обсуждают долги по зарплате горнякам

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области жены шахтеров обратились к «главе ДНР» Денису Пушилину по вопросу задолженности по зарплате. Об этом сообщается в соцсетях.

«Комитет жен шахтеров обратился к Пушилину с требованием немедленного погашения всех долгов по заработной плате и отставкой министра угля и энергетики ДНР. Ранее комитет обращался с аналогичным требованием непосредственно к министру угля и энергетики Дубовскому, но долги погашены не были. Лишь на нескольких шахтах закрыли сентябрьские долги», – говорится в сообщении.

В обращении отмечается, что «министр Дубовский поставил на грань голодной смерти более 10 тыс. семей шахтеров».

В комментариях местные жители делятся своими мнениями по сложившейся ситуации, обсуждается в том числе возможность забастовки: