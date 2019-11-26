А раньше шахтеры забастовки устраивали: В «ДНР» обсуждают долги по зарплате горнякам

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области жены шахтеров обратились к «главе ДНР» Денису Пушилину по вопросу задолженности по зарплате. Об этом сообщается в соцсетях.
«Комитет жен шахтеров обратился к Пушилину с требованием немедленного погашения всех долгов по заработной плате и отставкой министра угля и энергетики ДНР. Ранее комитет обращался с аналогичным требованием непосредственно к министру угля и энергетики Дубовскому, но долги погашены не были. Лишь на нескольких шахтах закрыли сентябрьские долги», – говорится в сообщении.
В обращении отмечается, что «министр Дубовский поставил на грань голодной смерти более 10 тыс. семей шахтеров».
В комментариях местные жители делятся своими мнениями по сложившейся ситуации, обсуждается в том числе возможность забастовки:
- Андрей: «А раньше шахтеры забастовки устраивали»;
- Михаил: «Может, просто шахтерам стоит взять и не выйти на работу, только всем шахтерам на всех шахтах, до тех пор, пока не вернут заработанные деньги»;
- Сергей: «Только если так произойдет, большая часть Донецка уйдет под землю»;
- Елена: «И так работают по 2 недели в месяц»;
- Галина: «Денег нет, но вы держитесь там»;
- Стас: «Так может его специально поставили на эту должность, чтоб шахты все закрыть»;
- Александр: «С мммщика надо спрашивать, а министр никто в этой республике»;
- Саша: «А толку... Разве есть хоть какая-то надежда в этой республике, полная безнадега»;
- «Аверс Реверс»: «Если смотреть на вещи реально, то вы хотите, чтобы Пушилин похудел, нет – этого не будет».