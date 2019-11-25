Прокуратура требует ареста Ляшко

Прокуратура обжаловала отказ Бориспольского суда арестовать лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко по делу о драке с нардепом Андреем Герусом. Об этом сам Олег Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

«Дата рассмотрения апелляции еще не известна. Прокуроры продолжают требовать моего ареста. Это политически мотивированное дело за мою оппозиционную деятельность. По сфальсифицированным обвинениям меня пытаются посадить в тюрьму, чтобы расправиться со мной и запугать всех остальных людей, кто против власти. Ничего у них не получится. Меня можно посадить или даже убить, но никто не заставит меня молчать и прекратить защищать Украину!» – написал Ляшко

Напомним, Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении Олегу Ляшко за его драку с нардепом Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь» и направила в суд ходатайство об избрании экс-депутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Суд отпустил Олега Ляшко на поруки.

6 ноября Олег Ляшко и глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь».