Нужно ставить больше вопросов о защите людей на неподконтрольных территориях, – замминистра

Необходимо ставить больше вопросов касательно защиты людей, проживающих на временно неподконтрольных территориях. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 ноября, во время дискуссии по преодолению проблемы длительного внутреннего перемещения «Долгосрочные решения для ВПЛ: дальнейшие шаги» рассказал заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины по вопросам европейской интеграции Алексей Ильяшенко.

По его словам, в министерстве готовы продолжать плодотворное сотрудничество с международными организациями. Также Ильяшенко отметил, что необходимо не только заниматься проблемами ВПЛ на подконтрольных территориях, но и подумать о способах поддержать сотрудничество на временно неподконтрольных территориях. «Мы должны ставить больше вопросов касательно защиты этих людей и сотрудничества в этом плане с международными организациями», – сказал Ильяшенко.

«У нас много вопросов, мы много работаем с коллегами-парламентариями. В тесном сотрудничестве мы готовим много поправок к законам. У нас много предложений касательно поправок к постановлениям Кабмина», – добавил он.