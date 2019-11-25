В регионах Украины введут новую модель социальных сервисов в 2020 году

Министерство социальной политики Украины в 2020 году введет новую модель социальных сервисов в регионах. Об этом на собрании Ассоциации объединенных территориальных громад (ОТГ) сообщила глава ведомства Юлия Соколовская, сегодня, 25 ноября, передает пресс-службы министерства.

По ее словам, новая модель заключается в том, что изменится подход: «финансирование не учреждений, а услуг». То есть министерство фактически будет закупать услуги и сервисы напрямую у местных властей. На это в бюджете 2020 года предусмотрено 150 млн грн. «Со следующего бюджетного года мы предусмотрели 150 млн грн на то, чтобы оказывать удобные и доступные сервисы людям в обществе. Мы откроем фронт-офисы на местах и ​​будем оплачивать каждый прием документов. Функция фронт-офисов будет отдана ЦПАУ, банкам или частным провайдерам. Практика финансирования именно услуг, а не государственных учреждений успешно работает во многих европейских странах мира. Такая модель сделает использование средств на социальные услуги и сервисы эффективным, а сами сервисы – качественными и ближе к людям», – пояснила Соколовская.

В ведомстве уточняют, что, по данным мониторинга децентрализации власти, уже создано более 1 тыс. ОТГ, где проживает 11,2 млн жителей. «На сегодня мы имеем 24 района Украины, в которых 100% территории покрыты громадами. По результатам реформы собственные доходы местных бюджетов с 2014 года выросли на 131,1 млрд грн, по состоянию на январь-сентябрь 2019 года. А государственная поддержка развития регионов и громад возросла в 41,5 раза», – говорится в сообщении.