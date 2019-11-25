Всеукраинская акция «16 дней против насилия» пройдет на Донетчине

В Донецкой области с 25 ноября до 10 декабря будет проходить ежегодная Всеукраинская акция «16 дней против насилия». Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Международное сообщество ежегодно поддерживает акцию "16 дней против насилия". Тысячи граждан и сотни государственных и общественных организаций из более чем 100 стран мира активизируют с 25 ноября до 10 декабря свои усилия ради объединяющей цели: увеличить понимание и осведомленность о всех формах насилия у соотечественников, создать в конкретном регионе социальное пространство, свободное от насилия», – говорится в сообщении.

В этом году в сотрудничестве с фондом в отрасли народонаселения ООН Донецкая область в рамках реализации программы «Комплексный подход к решению проблемы насилия в отношении женщин и девушек в Украине», начинает новую волну кампании «Разорви круг». Цель кампании: повысить нетерпимость общества к домашнему и гендерно обусловленному насилию.

Так, в рамках информационной кампании, в новом видеоролике «Разорви круг» («Розірви коло») демонстрируется, как из поколения в поколение герои передают друг другу свиток, символизирующий устоявшиеся оправдания насилия в форме украинских пословиц и поговорок. «Такая связь сквозь время поколений подчеркивает укорененность проблемы. Информационная кампания "Разорви круг" призывает все общество к активным действиям и нулевой толерантности к насилию, которое не имеет оправданий при любых обстоятельствах», – уточняется в сообщении.

В Донецкой области акция «16 дней против насилия» проводится отделами семьи и молодежи исполнительных органов городских советов и райгосадминистрации, советов объединенных территориальных громад совместно с международными и местными общественными организации.