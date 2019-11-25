Гуляла с ребенком: Во время обстрела Марьинки ранена мирная жительница (Фото)

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) сегодня, 25 ноября, мирная жительница была ранена в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Как уточняется, женщина получила ранение около 12:00, когда шла по улице со своим 3-летним ребенком. «Гражданка Юлия Т. передвигалась по городу со своим трехлетним ребенком. Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева», – говорится в сообщении.

Необходимую первичную медицинскую помощь женщине было оказали военнослужащие Объединенных сил. Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам медиков, состояние раненой стабильное.

«Эта ситуация еще раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса», – отметили в пресс-центре ООС.