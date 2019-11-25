Мобильные офисы «Ощадбанка» в Донецкой и Луганской областях: Куда приедут (График)

В Луганской и Донецкой областях, с 26 по 29 ноября, вблизи линии разграничения будут работать мобильные подразделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает общественная организация «Донбасс SOS» на своей странице в Facebook.

Так, в Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

26 ноября – в поселке Трехизбенка Новоайдарского района;

27 ноября – в Золотом-4 Попаснянского района, Золотовский горсовет;

28 ноября – в поселке Нижнее Попаснянского района, Нижненский сельский совет;

29 ноября – в Золотом Попаснянского района, Золотовский горсовет.

Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

В Донецкой области с 26 по 29 ноября мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать в Бахмуте (до переименования – Артемовск), ул. Мира, 50.

Подразделение банка будет работать с 9:30 до 15:00.

Как уточнили в общественной организации, мобильные отделения предоставляют широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.