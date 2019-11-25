На Донетчине столкнулись два автомобиля: Пострадали три человека (Фото)

В Донецкой области на автодороге Белицкое – Покровск во время столкновении двух автомобилей пострадали оба водителя и пассажир одного из авто. Правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«23 ноября около 14:00 в дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение о том, что на автодороге "Белицкое-Покровск" произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими», – говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что водитель автомобиля «CHEVROLET Aveo», двигаясь по трассе в сторону Белицкого не предоставил преимущество в движении автомобилю «Daewoo Lanos», который поворачивал с главной дороги на второстепенную, в результате чего произошло столкновение.

Во время аварии травмы получил водитель автомобиля «CHEVROLET Aveo» и его 52-летний пассажир, а также 62-летний водитель «Daewoo Lanos». Все они были отправлены в Центральную районную больницу Покровска (до переименования – Красноармейск).

«Информация по данному факту внесена следователем Добропольского отделения полиции в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

Сейчас продолжается расследование.