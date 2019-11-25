Житель Донетчины сдал в полицию больше сотни боеприпасов

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) местный житель сдал правоохранителям боеприпасы. Мужчина нашел их в лесу и сначала принес к себе домой, однако потом рассказал о находке правоохранителям. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По словам 37-летнего мужчины, в лесополосе он обнаружил пакет, внутри которого были патроны. Сначала житель прифронтового населенного пункта забрал и принес свою находку к себе в гараж, однако впоследствии осознал, что это может быть опасно, поэтому сообщил о найденных боеприпасах в полицию.

Так, 107 патронов калибра 5,45 мм были изъяты и направлены на экспертизу.

«По данному факту полицейскими открыто уголовное производство с предварительной квалификацией ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Согласно ч. 3 данной статьи граждане, которые добровольно сдадут оружие, будут освобождаться от уголовной ответственности. Таким образом, добровольная сдача найденных патронов помогла жителю Торецка не стать правонарушителем», – говорится в сообщении.