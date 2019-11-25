В «Л-ДНР» испытывают новое российское вооружение

Неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой и Луганской областей продолжают использовать для испытания новых образцов российского вооружения. Об этом сегодня, 25 ноября, во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как полигон для подготовки в боевых условиях личного состава подразделений специального назначения ВС РФ и испытания новых образцов вооружения», – отметил Гуцуляк.

В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса ВС РФ прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в том числе, неустановленного образца.

«Кадровые военнослужащие ВС РФ изучали обстановку в районах передовых позиций с использованием завезенного ими оборудования и выполняли задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп», – добавил Дмитрий Гуцуляк.