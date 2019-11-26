Реинтеграция Донбасса: Правозащитники рассказали, чего опасаются учителя и врачи из Донецка

Жители неподконтрольного украинским властям Донбасса боятся возможных преследований после реинтеграции. Сотни тысяч людей работают в структурах под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР», они опасаются, что могут быть привлечены к ответственности, передает «Радио Свобода».

В течение 5 лет войны врач-сурдолог Максим работает в неподконтрольном Донецке – он лечит нарушения слуха у детей. Среди его пациентов есть дети с контузиями после обстрелов. Хотя в начале боевых действий Донецк, вместе с другими населенными пунктами изрядно пострадали от разрушений, сейчас ситуация стала спокойнее.

По словам Максима, как и многие его земляки, в 2014-м году задавал себе вопрос – уехать или остаться. В конце концов, выбрал второе. «Большая часть семьи находится здесь и уехать куда-то, сорваться на новое место было очень трудно. Это первое. Ну и второе – это, наверное, какая-то привязанность к Донецку. Я здесь родился, здесь вырос, здесь развивался как врач», – рассказывает Максим.

Сейчас по ту сторону линии разграничения, под контролем представителей «Л-ДНР» работают сотни тысяч человек. Врачи и учителя, шахтеры и металлурги, коммунальщики, предприниматели и даже чиновники. Они не знают, что будет с ними после реинтеграции Донбасса.

Как отмечают правозащитники, жители неподконтрольных территорий боятся возможных преследований – за то, что остались работать на неподконтрольной территории.

«Когда мы сейчас устраиваем диалоги между людьми из подконтрольной и неподконтрольной территории, мы видим, что усилились страхи. Есть страхи, если человек был руководителем музея, условно говоря, в городе Луганске, Алчевске, то после реинтеграции этот человек может быть каким-то образом привлечен к ответственности – условно, ссылаясь на закон о финансировании терроризма», – отмечает председатель Луганского областного правозащитного центра «Альтернатива» Валерий Новиков.

Это касается и жителей, которые сейчас занимаются предпринимательской деятельностью на неподконтрольной Украине территории. Пока неясно, кого будут люстрировать, кто попадет под амнистию, а к кому вообще не будет никаких вопросов. Ответы должен дать специальный закон, который уже скоро может появиться в Верховной Раде Украины.

«Люстрация или закон о коллаборантах, или закон об амнистии – это разные названия одного, общего, единого большого закона, который будет называться "О переходном правосудии". Мы ждем его представление – кто-то говорил до Нового года, кто-то говорит уже после Нового года», – рассказывает глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.

«Если по медицинским работникам ни у кого вопросов нет, да, – их не нужно привлекать к ответственности... То если говорить об учителях, сейчас разные есть мнения, да? По поводу того, что учитель, каждый конкретный, там делал. Если он занимался пропагандой, если он разжигал конфликт – к нему могут быть вопросы», – добавил Валерий Новиков.

Как говорит преподаватель украинского языка и литературы в одном из донецких техникумов Елена, к возможной реинтеграции она относится скептически. Донецкая учительница считает, что в любом случае, люстрировать ее – несправедливо. «Мне нечего бояться. Я не совершала убийств, я не испытываю ненависти к Украине», – говорит преподаватель.

Она добавляет, что, если реинтеграция произойдет, она останется в Донецке. «В любом случае я останусь. Если позволят. Работать на своем рабочем месте. Но я думаю, что все здесь подвергнется большим изменениям», – считает Елена.

Какая из моделей реинтеграции будет в результате взята за основу – до сих пор непонятно. Правозащитница из Хорватии рассказывает об опыте Восточной Славонии. Эту часть страны удалось реинтегрировать без военной операции. «Каждый вопрос решал чиновник ООН и двое или более людей с обеих сторон», – говорит эксперт по правам человека из Хорватии Бранка Шесто.

В то же время она добавляет, что и этот опыт нельзя назвать удачным – из-за сербско-хорватских противоречий. «Очень сильное есть сопротивление, чтобы сербы остались, так что многие из них выехали. Я не рекомендую наш опыт. Потому что я уверена, что ситуация совсем другая», – замечает Бранка Шесто.

Действительно, на Донбассе хотя и нет межнационального конфликта, но страх возможных преследований тоже может привести к выезду части жителей Донецка и Луганска в Россию. Ведь, с одной стороны – пропаганда участников НВФ и ускоренная раздача российских паспортов всем желающим. А с другой – неготовность, как минимум части украинского общества, к широкой амнистии.

«Я лично категорически против, чтобы применить амнистию для всех людей, которые участвовали в установлении деятельности образований под названием "ДНР", "ЛНР". Поэтому для меня это принципиальная позиция, я не готов проголосовать за амнистию абсолютно всем», – отметил Дмитрий Лубинец.

Врач-сурдолог из Донецка Максим, предполагает, что в случае реинтеграции, врачей люстрировать не будут, потому что они «не военные». Он также уверен, что останется работать врачом в Донецке, потому что это его любимая работа.

Напомним, по мнению экс-омбудсмена и представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерии Лутковской, для восстановления мира и справедливости на Донбассе Украине подходит проведение судебной амнистии.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для преодоления последствий вооруженного конфликта на Донбассе и достижения мира нужно разработать концепцию переходного правосудия.