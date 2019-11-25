Цена на газ в Украине: Вырастут ли тарифы в 2020 году

В Украине к началу 2020 года цены на газ могут существенно возрасти из-за отсутствия транзитного контракта с Российской Федерацией. Такую точку зрения высказал директор специальных программ научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, передает «Слово і Діло».

Рябцев пояснил, что причина не в РФ. По его словам, прежде всего Украина не создала независимого и квалифицированного оператора Газотранспортной системы (ГТС), сертифицированного по европейским правилам, который должен быть правоспособным еще до 1 января 2020 года.

По словам энергетика, создание оператора ГТС затянулось, и согласно программе правительства, будет завершено не ранее 2 января 2020 года. «С кем "Газпрому" подписывать соглашения? Или только РФ виновата в этом вопросе?», – заметил Рябцев.

Энергетик подчеркнул, что насколько вырастут цены, пока нельзя спрогнозировать, поскольку это форс-мажорное обстоятельство. «Все будет зависеть от того, каким будет давление в трубе, какими будут расходы "Укртрансгаза" на реверс и будет ли хватать газа для снабжения всех потребителей. Также, повлияет и то, какими будут цены в декабре на природный газ на спекулятивном рынке, к которому привязаны цены на газ в Украине», – прокомментировал Рябцев.

Он подчеркнул, что у нас выбрали спекулятивный сегмент европейского рынка, в котором наибольшие колебания и самая высокая цена в отопительный сезон с расчетом, что все будет нормально.

Энергетик обратил внимание, что неопределенных составляющих, которые будут влиять на цены, очень много. «Цены могут быть разными – по состоянию на январь от 10 до 14 грн за кубометр. Дальше – не прогнозируемо. Не исключено, что с 1 января, когда спецобязательства и предельная цена будут отменены, вполне возможно, что цена будет неподъемной для большинства потребителей», – резюмировал Геннадий Рябцев.

Напомним, ранее министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что Кабинет министров Украины намерен утвердить страховую цену на природный газ для населения в размере около 7 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС и без учета транспортировки) с 1 января 2020 года.