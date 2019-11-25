Необходимо удвоить усилия по борьбе с насилием в отношении женщин, – ОБСЕ в Украине

ОБСЕ в Украине призывает удвоить усилия по борьбе с насилием в отношении женщин. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба организации.

Так, по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) посол Яшар Халит Чевик, и координатор проектов ОБСЕ в Украине посол Генрик Вилладсен сделали заявление. «Гендерное неравенство и насилие в отношении женщин и девочек остаются главными проблемами нашего времени. Это касается всех нас, и нам всем необходимо удвоить наши усилия для решения этих проблем в рамках соблюдения обязательств ОБСЕ», – говорится в заявлении.

Глава Миссии отметил, что мир, построенный и поддерживаемый всеми, как мужчинами, так и женщинами, является основополагающей целью деятельности ОБСЕ «И мы в СММ ОБСЕ продолжаем стремиться к достижению этой цели», – сказал он.

По словам координатора проектов ОБСЕ в Украине, принятие комплексных мер по реагированию на домашнее насилие начинается с понимания масштабов проблемы и включает в себя укрепление законодательной базы и правоохранительных мер. «Координатор проектов ОБСЕ готов поддерживать Украину в закреплении достигнутых в последнее время позитивных результатов в реализации политики абсолютной нетерпимости к гендерно обусловленному насилию», – заявил Вилладсен.