НВФ «ДНР» не хотели придавать огласке: Стала известная причина гибели двух шахтеров в Чистяково

В «ДНР» не хотели придавать огласке трагедию, произошедшую на заброшенной копанке во временно неподконтрольном украинским властям Торезе (после переименования – Чистяково, Донецкая обл.), когда погибли двое шахтеров. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает Общественная правозащитная организация «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

«Ранее СМИ сообщали, что 08.11.2019 в г. Торез, на шахте случился несчастный случай, на поверхность не поднялись два горняка 1989 и 2003 г .р., в сообщении сказано, что причины гибели шахтеров неизвестны. Мы выяснили, что трагедия произошла не на работающей шахте, а на заброшенной копанке (нелегальная шахта, заброшенная горная выработка с выходом на поверхность) и случилась она 06.11.2019, в НВФ "ДНР" не хотели придавать огласке данную трагедию», – говорится в сообщении.

По информации правозащитников, причиной гибели двух горняков стало отравление газом метан. «Шахтеры спустились в выработку без средств индивидуальной защиты, зашли в выработанное пространство где концентрация метана превышала допустимые нормы и газ просто скапливался, несколько вдохов и они потеряли сознания, произошла мгновенная интоксикация, а затем остановка сердца», – цитируют личный источник в Торезе правозащитники.

«Но одному из пострадавших не было 18 лет, а значит, его не могли допустить к подземным горным работам. Мы продолжаем выяснять ситуацию с данным происшествием», – отмечается в сообщении.

Напомним, по словам представителя омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского, в «Л-ДНР» сознательно подвергают людей опасности, добывая уголь на шахтах без соблюдения норм безопасности, поэтому там увеличивается производственный травматизм.