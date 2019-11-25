На Донетчине задержали виновника жуткого ДТП

В Славянске (Донецкая обл.) произошло ДТП с 5-ю пострадавшими, из которых один человек погиб. Полиция задержала виновника аварии. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что водитель автомобиля «Фольксваген» на скорости въехал в минивэн.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 24 ноября, около четырех утра в Славянске. Водитель "Фольксвагена" не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем "Опель". Не оказав помощи пострадавшим, нарушитель скрылся. 45-летний пассажир минивэна погиб на месте. Водитель "Опеля" и еще три пассажира, среди которых женщина, госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести», – рассказали в полиции.

Полицейские установили виновника происшествия. Им оказался 23-летний житель Славянска. По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Продолжается досудебное расследование.