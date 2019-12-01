Лама, лисица, пеликан: Как живет приют-переселенец для спасенных от гибели животных из Донетчины (Фото)

В городе Смела (Черкасская обл.) поселился передвижной цирк-переселенец из Донецкой области. Вместо того, чтобы гастролировать с животными, цирковые дрессировщики создали приют для четверолапых. В нем обрели дом почти два десятка видов животных. Большинство из них – спасены от неминуемой гибели.

Так, в семье уже около пяти лет живет от рождения слепая лама Мира. Такие, как Мира, ни зоопаркам, ни частным хозяевам не интересны. «Нам просто когда скинули фото – какая лама продается – она была даже не светлая – была в грязи, в воде, хотя это животное нельзя мочить. До года докормили бы и на мясо. А сейчас мы самые красивые и самые добрые ламы на свете», – говорит Наталья Кущенко.

В питомнике, где выращивают на мех животных, забрали серую лису. Есть здесь и пеликан, который травмировал крылья на электропроводах. Есть здесь и филин. «Под Луганском разбомбили частный зоопарк и взрослая птица ушла на волю, а она была птенцом и уже почти с перьями. Их раздавали, волонтеры вывозили и раздавали куда ни попадя, лишь бы птица жила. Ей уже три года почти», – рассказала владелица животных.

Черный ворон Яша попал в семью 15 лет назад, еще птенцом он остался без родителей и мог погибнуть, но его спасли и научили актерскому делу.

Наталья с мужем почти два десятка лет гастролировали со спасенными животными, как передвижной цирк. С тех пор, как пошла тенденция «цирк без животных», решили приостановить выступления. «Они у нас с маленького. Мы их выращиваем. Мы с ними столько пережили», – поделилась Наталья.

Год назад супруги создали импровизированный приют для животных. Сейчас переселенцы устраивают здесь бесплатные экскурсии. «Котяра красивый, ворона видел, собачку хаски, лисичку, енота, они очень хорошие. Енот особенно», – поделился школьник.

Средств на содержание животных у супругов маловато. Поэтому рады любым подаркам, которые приносят посетители. «С детьми приходим часто, потому что у меня в классе детки очень любят животных, вот мы им носим еду, они любят с ними поиграть, отдохнуть. Раз в месяц точно приходим», – рассказала учительница Оксана Шульженко.

Супруги продолжают жить в трейлере, как и во время гастролей. Еще один такой фургон занимают животные. Чтобы содержать себя и зверинец, Наталья сама производит и продает козий сыр, а ее муж зарабатывает подработками. «Хочется создать им условия, потому что сейчас они сейчас живут практически как в цирке. Холодает – мы их прячем в машину, на день мы их выносим на улицу, то есть у них нет стационарного жилья, как хотелось бы им создать. У нас, если честно, даже нет воды», – сказала Наталья Кущенко.

Сейчас супруги строят для животных временные сараи и ищут благотворителей, которые бы помогли создать полноценный приют.

Фото: скриншот видео «5 канал»

Напомним, в село под Запорожьем из прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) перевезли табун чистокровных спортивных лошадей. Владелец животных жил вместе с ними в конюшне, там же прятался от обстрелов. Лошадей не распродавал – до последнего верил, что ситуация наладится.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «5 канал»