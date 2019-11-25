В Минсоцполитики назвали количество детей-переселенцев

В Украине – почти 200 тыс. детей-переселенцев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 ноября, во время дискуссии по преодолению проблемы длительного внутреннего перемещения «Долгосрочные решения для ВПЛ: дальнейшие шаги» рассказал заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский.

Как отметил Нижинский, вопросы интеграции ВПЛ и внедрения долгосрочных решений касательно ВПЛ – одни из первоочередных. Он напомнил, что в Украине – почти 1,5 млн ВПЛ. «Из общего количества ВПЛ количество детей составляет 197,2 тыс., пенсионеров – 717 тыс. и лиц с инвалидностью – 51 тыс.», – сказал замминистра.