RU
Все новости

В Минсоцполитики назвали количество детей-переселенцев

25.11.19 14:48

В Украине – почти 200 тыс. детей-переселенцев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 ноября, во время дискуссии по преодолению проблемы длительного внутреннего перемещения «Долгосрочные решения для ВПЛ: дальнейшие шаги» рассказал заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский.

Как отметил Нижинский, вопросы интеграции ВПЛ и внедрения долгосрочных решений касательно ВПЛ – одни из первоочередных. Он напомнил, что в Украине – почти 1,5 млн ВПЛ. «Из общего количества ВПЛ количество детей составляет 197,2 тыс., пенсионеров – 717 тыс. и лиц с инвалидностью – 51 тыс.», – сказал замминистра.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк