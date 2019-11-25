В «ДНР» за выходные произошло 4 ДТП с пострадавшими

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие выходные произошло 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека, а также зарегистрировано 13 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что одно из ДТП произошло 23 ноября в Куйбышевском районе Донецка: водитель автомобиля Daewoo не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП 20-летняя девушка-пассажир автомобиля Daewoo получила телесные повреждения.

24 ноября на автодороге «Донецк – Новоазовск – Седово» вблизи с. Гусельщиково водитель автомобиля Chevrolet не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Всего, как утверждают в «ДНР», выявлено 339 нарушений ПДД, в том числе 35 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.