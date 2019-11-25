Ситуация в пунктах пропуска днем 25 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «14:23. Горловка – Бахмут. Пешая средняя, больше половины загона, а машин жопа».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Натали: «12:20. "Каргилл" из Донецка: льготная очередь 55 машин, общая около 70»;

Сергей: «14:08. 15:00 (по местному времени, – ред.) приехали на "Каргилл" в Украину. Очередь основная от спуска с моста (75-80 машин). Льгота – 40 машин, развернулись поехали в Еленовку, до поста 13 машин + 2 льготы, пока писал не двигались».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Viktoriya: «10:10. Новотроицк и Еленовка в Донецк очень мало машин, практически сразу на проверку. Пеших на "нуле" Новотроицк много в Украину»;

Viktoriya: «10:38. Еленовка в Украину 85 машин на 11:30 по мск»;

Анна: «12:26. В Украину в Еленовке – льготы нет, одна-две машины. Основная – проехали за полчаса только что»;

«Abbyy»: «12:46. Еленовка в Донецк 4 машины».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Mona»: «10:37. В Гнутово в Мариуполь уже никого, но на "нулевом" простояли 45 минут. На въезде в Донецк – 2 машины».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.