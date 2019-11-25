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Путин созвал Совбез, чтобы обсудить подготовку к «Нормандскому саммиту»

25.11.19 16:39

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждалась подготовка к «Нормандскому саммиту». Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Состоялся разговор по текущим вопросам социально-экономического развития страны… Также затрагивались различные международные вопросы. Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммиту в "Нормандском формате», – сказал Песков.

Он также уточнил, кто присутствовал на этом совещании: глава администрации президента РФ Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин.

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