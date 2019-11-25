В Украине выросло количество переселенцев

В Украине по состоянию на сегодня, 25 ноября, учтены 1 млн 424 тыс. 967 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 18 ноября в Украине были учтены 1 млн 422 тыс. 226 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 2 тыс. 741 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: