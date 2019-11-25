Рост импорта электроэнергии из РФ приведет к остановке работы украинских шахт, – эксперт

Из-за роста импорта электроэнергии из России, которое стало возможным из-за «поправки Геруса», отечественные угледобывающие предприятия уже имеют проблемы с реализацией угля, а в дальнейшем шахты могут вообще остановиться. Об этом заявил председатель комиссии по реорганизации «Волыньуголь» Владимир Юркив, пишет «Дело».

«Мы чувствуем, что есть проблемы с реализацией угля. На сегодняшний день заказ у нас есть на 16 тыс. тонн, так как точечные потребители угля берут немного. Это нам не дает никакой возможности сбалансировать добычу угля и экономику», – сообщил Юркив.

По его мнению, дальнейшее наращивание импорта электроэнергии, которое стало возможным из-за поправки, которую протащил в закон председатель комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус, приведет к сокращению мощностей отечественной генерации, и «Волыньуголь» может вообще остановить свою работу.

«Мы будем стоять. Не только мы. Я знаю, я звонил в другие объединения, у них по 50 тыс. тонн лежит на складе», – сказал Юркив.

Он считает, что импорт электроэнергии из России должен быть остановлен, чтобы не допустить кризиса в отечественной угледобывающей отрасли.

«Я думаю, что надо как-то сначала наладить ситуацию с поставками своего угля, и только потом, если не будет хватать, можно было бы как-то подпитывать электроэнергией из России, наверное», – сказал Юркив.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

Руководители энергокомпаний также обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевой энергии из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающую отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.