И жена поверила, что муж – предатель: Разведчик Матюха рассказал, что узнал за 5 лет работы в «ДНР» (Фото, видео)

Бывший «народный мэр» Горловки периода весны 2014 года Эдуард Матюха действительно оказался украинским разведчиком, который 5 лет провел в «ДНР», занимая различные высокие административные должности в «республике». Благодаря этому у него был доступ к уникальной для Главной разведки Украины информации.

Недавно Матюху переправили из «ДНР» на подконтрольную Украине территорию.

«Действительно, Эдуард – это человек, который изыскивал и передавал очень много информации, необходимой Главному управлению разведки для реальной оценки ситуации, которая сложилась на оккупированных территориях», – отмечает представитель ГРУ Вадим Скибицкий.

Сейчас аналитики обрабатывают и систематизируют данные, полученные от Матюхи, о преступлениях Кремля на Донбассе, российские схемы и каналы финансирования.

Сам Эдуард Матюха – горловчанин. До 2014 года он был первым заместителем городского головы Горловки. В период «русской весны» якобы поддержал «ДНР» и даже в первые дни ему удалось стать «народным мэром» Горловки. Правда, «республиканским» главой города он побыл всего три дня, т. к. вокруг его персоны возник конфликт между вооруженными формированиями «ДНР». Это было одним из главных заданий Матюхи. «Искусственно созданный конфликт стал основой как внутренних конфликтов среди группировок внутри города, так и между Донецком и Горловкой, группировками Славянска», – поясняет он.

Внутренние конфликты ослабляли противника, а сам Эдуард начал выстраивать карьеру в «республике». Этому способствовало и то, что все эти 5 лет Матюха числился в базе «Миротворец», как «пособник террористов и боевиков, второй "народный мэр" г. Горловки». «Это была удачная идея включить меня в этот сайт. Упоминание, что я был "народным мэром", сделало меня героем на всей территории "республики"», – говорит разведчик.

Членский билет представителя общественного движения «Донецкая народная республика», подписанное «главой ДНР» Денисом Пушилиным, офицерская книжка «Всевеликого войска Донского», членский билет «компартии ДНР» – это лишь часть документов и доказательств уровня внедрения Матюхи, благодаря чему ему удавалось собирать важную информацию.

«Документы» Матюхи из «ДНР» / Скриншот видео «1+1»

Став секретарем горловской организации «компартии ДНР», он начал формировать контакты с российскими коммунистами, в том числе, с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Матюхе удалось выяснить, что всю координацию «правительств» непризнанных «республик» (как «Л-ДНР», так и Приднестровья, Абхазии и Осетии) с Россией осуществлял депутат Государственной Думы РФ Казбек Тайсаев.

Как «коммунист», Эдуард в сотрудничестве с Тайсаевым формировал российские «гумконвои». И узнал, что одно из заданий «белых КамАЗов» – отправлять наличные средства вооруженным формированиям «Л-ДНР».

В 2014 году Тайсаев был одним из первых, кто показал так называемое «обращение народа ДНР» с требованием «независимости», под которым стояло более 20 тыс. подписей. «Лично мне со стороны Российской Федерации было задание – собрать в Горловке 1 100 подписей. И мы садились втроем и подписывали. Списки формировались простым путем, как это делалось всегда в Донецкой области: берется 2-3 ручки, вставляются в разные пальцы обеих рук, и ставятся подписи разными почеркам и цветом ручек», – говорит Матюха.

Таким же самым способом после раздачи в «Л-ДНР» российских паспортов Кремль может сфабриковать «референдум» о присоединении «республик» к России. Матюха подтвердил, что такие планы разрабатываются с целью давления на Украину. «Это метод политического давления. Но как вариант "Б" он тоже рассматривается. Если Украина за определенный период не пойдет на уступки РФ, они могут обновить "план Б" – "референдум"», – подтверждает горловчанин.

Матюха выявил и «план В» – силовое вторжение России в Украину. «В прошлом году поднимался вопрос воссоздания проекта "Новороссия". Это военный план. Информация об этом была получена мной из разных источников. Это военная операция по захвату Харьковской и Одесской областей и создания сухопутного коридора из России на полуостров Крым», – пояснил он.

«Этот план реальный, он существует, в том числе подтверждается информацией Эдуарда. Мы точно знаем об иных планах применения объединенных частей Южного военного округа РФ против нашего государства», – подтверждает представитель ГРУ Вадим Скибицкий.

В «ДНР» он провел 5 лет. Супруга Елена ничего не знала о миссии мужа, и переехала в Киев с болью, что ее любимый мужчина оказался предателем. Матюха не планирует становиться медийной персоной. Его первоначальная задача – восстановить семейные узы, преодолеть кризис. Ведь укоры знакомых, что Эдуард работает на «ДНР», нанесли ей травму. Сейчас они учатся быть вместе заново.

Елена и Эдуард / Скриншот видео «1+1»

Елена и Эдуард / Скриншот видео «1+1»

Елена и Эдуард / Скриншот видео «1+1»

Как сообщалось ранее, в пресс-службе ГУР Минобороны Украины подтвердили, что Эдуард Матюха в «ДНР» выполнял отдельные задания.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»