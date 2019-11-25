Яременко рассказал об опасности тезиса – «плохие» люди живут на неподконтрольном Донбассе

Высказывания о том, что на временно неподконтрольной части территории Донбасса живут «плохие» люди, несут опасность. В чем именно, пояснил глава комитета по вопросам внешней политики ВР Богдан Яременко в Facebook.

«Тезис о "плохих" людях на оккупированных территориях очень опасен. Собственно, это серьезный демотиватор для реализации определенного Конституцией и законами Украины задачи – восстановление территориальной целостности и суверенитета на всей территории. Это обратная сторона абсурдного тезиса о том, что для решения "разрешения конфликта стоит только "перекупить" (можно, конечно, подобрать и сдержаннее слово, но предлагаемые способы решения этого вопроса подсказывают, что именно об этом идет речь) симпатии людей на оккупированных территориях», – написал Яременко.

«Политические или иные убеждения наших соотечественников на оккупированных территориях не были причиной начала войны. Не могут они быть и причиной для решения о продлении/прекращении деоккупации и реинтеграции. В противном случае мы всегда будем находить причины лишиться части своих территорий – потому что всегда сможем придумать причину, почему взгляды людей на этой территории являются неприемлемыми для другой. А соседние государства получат наглядный пример, как "правильно" с Украиной решать территориальные споры. А то, что подобные споры могут возникать в будущем по всему периметру – это прогноз, который нетрудно сделать. Так, с точки зрения формирования единства украинской политической нации, сформированные под давлением российской пропаганды убеждения части (возможно даже и значительной) населения оккупированных территорий, есть и будут составлять проблему. Это серьезный вопрос, но он имеет решение. В то время, как отказ от оккупированной территории и населения на основании нежелания/ неготовности/неумения включать это население к политические процессы в Украине – это катастрофическое решение», – считает нардеп, добавив, что «поэтому остаемся убежденными, что продолжение процесса деоккупации временно оккупированных территорий является конституционной обязанностью, долгом, правом и интересом Украины».