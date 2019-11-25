Шахтеры «Львовуголь» уже месяц без зарплат из-за инициированного Герусом импорта электроэнергии из РФ

Из-за импорта электроэнергии из России, который начался благодаря «поправке Геруса», «Львовуголь» уже месяц не получает деньги за поставленный уголь и не может выплатить зарплаты шахтерам. Об этом заявил и.о. генерального директора ГП «Львовуголь» Олег Акимов, пишут «Факты».

Акимов отметил, что рост импорта российской электроэнергии критически повлиял на работу предприятия, ведь у отечественной генерации уменьшились потребности в угле и, как следствие, «Львовуголь» уже месяц не получает средства за поставленный уголь.

«Критически повлияло. Потому что мы месяц без заработной платы. Мы не можем платить людям деньги. Месяц "Центрэнерго" не рассчитывается с нами за поставленный уголь», – сказал Акимов.

По его мнению, это может привести к кризисной ситуации в работе предприятия, вплоть до его закрытия, в результате чего более 100 тыс. людей в львовском регионе могут остаться без средств к существованию

«Это два региона с населением практически больше 100 тыс. человек останутся без финансирования. Шахты в регионе в Сокольском районе являются бюджетообразующими. Фактически до 50% бюджета городов, Червоноград и Сокальский район, идет от работы этих предприятий. И около 100 тыс. человек останутся просто без средств к существованию», – сказал Акимов.

Он считает, что импорт российской электроэнергии должен быть остановлен, ведь в отечественной генерации достаточно мощностей и дефицита тока нет.

«По моему мнению нужно восстановить нормальную работу тепловой генерации, от которой зависят предприятия, шахты. Для начала пусть энергетический баланс страны составят, надо посчитать. А после этого можно будет говорить, покупать за рубежом электроэнергию или не покупать. Пока у нас есть возможность производить свою тепловую генерацию, я не вижу необходимости закупать за рубежом», – отметил Акимов.

Напомним, ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающей отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.